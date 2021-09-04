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رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية يشكر في اتصال مع وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان دعم طهران للشعب الفلسطيني ومقاومته

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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