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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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عبداللهيان: ايران تندد بجرائم الاحتلال ضد اطفال ونساء فلسطين وتعلن دعمها لاجراء الاستفتاء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
عبد اللهيان: ايران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني من اجل تحرير ارضه وتشكيل حكومة مستقلة عاصمتها القدس الشريف
عبد اللهيان يشيد بصمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني خاصة في معركة سيف القدس ويعتبر المقاومة السبيل الوحيد لانهاء الاحتلال
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية يشكر في اتصال مع وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان دعم طهران للشعب الفلسطيني ومقاومته
مراسل العالم: اغتيال القيادي المرتزق قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء موسى محسن المشدلي بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في عدن جنوب اليمن
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة باتجاه مستوطنات كيان الاحتلال المحاذية لقطاع غزة
الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري: دمشق توافق على طلب بيروت المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية
التيار الوطني الحر في لبنان: مخطط إسقاط الرئيس سيفشل ولن نقف مكتوفين أمام أي مماطلة بالتأليف
مراسلة العالم: اطلاق دفعات من البالونات الحارقة تجاه الأحراش في مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة
مراسلة العالم: حماس تؤكد أن الفعاليات الشعبية على حدود غزة ستستمر حتى رفع الحصار وتهدد باستئناف اطلاق البالونات الحارقة ابتداء من اليوم
عبداللهيان: ايران تندد بجرائم الاحتلال ضد اطفال ونساء فلسطين وتعلن دعمها لاجراء الاستفتاء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش
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