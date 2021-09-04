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عبداللهيان: ايران تندد بجرائم الاحتلال ضد اطفال ونساء فلسطين وتعلن دعمها لاجراء الاستفتاء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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