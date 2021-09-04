الإتحاد العام التونسي للشغل: ننتظر الذهاب لخيار الاستفتاء

العالم- تونس

وأكّد أنّ الشعب حسم أمره وأقرّ بأنّ المنظومة السياسية مكبّلة وتسبّبت في تقهقر تونس إلى الوراء طيلة العشرية الماضية.

وأضاف، فى حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الجمعة، أنّ”المهم اليوم الخروج من الوضعيّة الحالية الى وضعيّة قانونيّة برغم أنّنا نلتمس العذر لرئيس الدولة في توخّي التأني اعتبارا لتشعّب الأوضاع ومخلّفات الحكومتين السابقتين”.

وأكّد الأمين العام أنّه ”لا عودة إلى الوراء وأنّه حان الأوان لتونس بعد عشر سنوات أن ترسم غدها، معتبرا أن مقاومة الفقر والتهميش والنهوض بالاقتصاد يجب أن تكون المحاور الأساسية للمعركة الحقيقية للفترة الحالية.