المركز الثقافي الألماني يندم على منح فنان مصري الدكتوراه الفخرية

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وقال الخطيب، في تقرير عرضه برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، إن "المركز يعطي الدكتوراه الفخرية لمن قدم مساعدات للمحتاجين"، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من أحد أعضاء مجلس الإدارة وصديق قالا له إن محمد رمضان سيزور لبنان وأنهما يريدان منحه الدكتوراه الفخرية.

ونفى حصول المركز على أموال كي يحصل محمد رمضان على الدكتوراه، وقال إنه "نادم على منح محمد رمضان الدكتوراه، خاصة بعدما علم بقضية الطيار أبو اليسر، وكذلك لقائه بفنان إسرائيلي والتقاط صور معه.

كان الفنان محمد رمضان، أثار الجدل حول حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، ونشر على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه بالمركز الثقافي الألماني في لبنان.

إلا أن الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، أصدرت قرارا بسحبها منه. وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي أول رد فعل له، قال محمد رمضان، خلال لقائه مع "قناة الجديد" اللبنانية، إن "الناس لا تتكلّم عن الإنسان المهزوم أما الشخص الناجح فدائماً ما يكون مثيرا للجدل"، مشيرا إلى الشائعة التي طالته بخصوص شرائه تكريمه في لبنان.

وأضاف ساخرًا أنّه "ليس بحاجة لشراء هذا التكريم مبرّرًا ذلك بأنه شخص ناجح والدليل الأرقام التي يحقّقها على قناته الرسمية على يوتيوب"، مشيرا إلى أن المناسبات التي يحضرها تضيف له وهو أيضا يضيف لها.