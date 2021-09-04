عشرات السفن والزوارق التابعة للحرس الثوري تستعرض اقتدار ايران في الخليج الفارسي

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وجرت المراسم في ذكرى استشهاد "رئيس علي دلواري" واليوم الوطني لمقارعة الاستعمار ، وأقيم العرض البحري للزوارق على شواطئ الخليج الفارسي في دلوار ، مسقط رأس القائد الكبير المناهض للاستعمار.

وقال العميد رمضان زيراهي في هذا الحفل لإحياء ذكرى استشهاد علي دلواري القائد الكبير لمحاربة الاستعمار وقال: تكريما لذكرى الشهيد رئيس علي دلواري ، أقيم استعراض للقوة البحرية في الخليج الفارسي على شواطئ دلوار تنكستان ، مسقط رأس هذا الشهيد العظيم ، بمشاركة سفن المواطنين ، و المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني والتعبئة البحرية.

واشار قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة الإسلامية ، إلى مشاركة أكثر من 150 زورقا في العرض البحري في اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار وقال ان 30 سفينة ثقيلة ، و 120 زورقا خفيفا للمواطنين ، وعدد من السفن البحرية لقوات التعبئة البحرية وقاعدة الشهيد رئيس علي دواري للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري شاركت في الاستعراض المذكور.

وقال إنه في كل عام بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار تقام برامج مختلفة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في محافظة بوشهر و قال انه مثلما أزعج القائد علي دلواري ورفاقه العدو ببسالة في زمانهم ، فإن أبناء هذه الارض قد ركعوا الأعداء في الخليج الفارسي.

ولفت قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الى ان الامن مستبد في الخليج الفارسي من خلال الرصد والمراقبة على مدار الساعة وأعلن ان بحرية الحرس الثوري الآن في ذروة الاستعداد الدفاعي لتنفيذ المهام.

واعتبر زيراهي الخليج الفارسي آمنًا للأصدقاء وغير آمن للأعداء وشدد على أن بحرية الحرس الثوري الإيراني ، التي ترصد وتراقب تحركات سفن الأعداء العائمة في الخليج الفارسي ليلًا ونهارًا ،و سيتم التعامل معها بصرامة وبقوة عالية إذا ما ارتكبت اي خطا في الحسابات .