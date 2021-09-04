لبيد: لا علاقة مع السلطة الفلسطينية الا التنسيق الامني

العالم – الاحتلال

اهي رسالة الى الداخل الاسرائيلي ام الى السلطة الفلسطينية ما توافق عليه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ووزير خارجيته بان العلاقة مع السلطة الفلسطينية لا تتعدى العلاقة الامنية وان لا لقاءات سياسية مع رئيس السلطة ، يائير لبيد صاحب الحظوة الاكبر في الحكومة الاسرائيلية اكد ان تسعين بالمائة من العلاقة مع السلطة تتعلق بالتنسيق الامني مؤكدا ان حكومته لن تحدث اختراقة سياسية بالعلاقة مع الفلسطينيين ليكمل الموقف نفتالي بينت بتأكيده انه لن يلتقي محمود عباس بسبب توجه الرجل الى محكمة الجنايات الدولية .

وقال باحث بالشأن الاسرائيلي، خلدون البرغوثي: "نفتالي بينت يريد ان يروج لفكرة ما يسميه تقليص الصراع وتحدث عن ذلك باكثر من مناسبة وتحدث عن ذلك مع الرئيس جو بايدن. تقليص الصراع بمعنى تقليل احتكاك الفلسطينيين مع الاحتلال كاحتلال وتحسين الظروف الحياتية والاقتصادية للفلسطينيين مع عدم الخوض في المسار السياسي بشكل مطلق".

التناقضات في حكومة بينت - لبيد تنتهي عندما يتعلق الامر بالفلسطينيين وان كانت التصريحات المقصود بها الداخل الاسرائيلي فهذا يعني ان الرجلين يتفقان على مغازلة المستوطنين وبانهما نسخة كربونية من نتنياهو وان كان المقصود منها الفلسطينيون فهذا يعني انهما يريدان ان تكون السلطة صاحبة دور وظيفي يخدم الاحتلال لا اكثر ولا اقل ويقدم خدمات يومية للفلسطينيين.

كم قال مدير مركز مسار للدراسات، نهاد ابو غوش: "هناك قواسم مشتركة بلاشك وهم يعملون على قواسم مشتركة تتفق في الحد الادنى على مخطط الضم من جهة وعلى رفض قيام دولة فلسطينية وعلى تهويد القدس فبالتالي التباينات بينهم هي في الهوامش الطفيفة لكن في القواسم المشتركة هم متفقون على رفض اي تسوية تنطوي على انسحاب كامل من اراضي عام سبعة وستين واقامة دولة فلسطينية مستقلة".

في تل ابيب يعتبرون بأن العلاقة السياسية مع السلطة الفلسطينية تعني اعترافا بشرعية الفلسطينيين وبشرعية مشروعهم.

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