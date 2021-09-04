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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله محمد سعيد الحكيم ويعتبر فقده خسارة كبيرة للحوزة العلمية بالنجف الاشرف

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الحكيم

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