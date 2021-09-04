بعد تعذيبها وجنينها بوحشية.. أسيرة ’ستلد طفلا يعشق كسر القيود’

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وبعد حملة ضغط شعبية تحولت الى حملة تضامن دولي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرجت محكمة الاحتلال مساء الجمعة عن الاسيرة أنهار الديك مقابل دفع غرامة مالية بقيمة 40 الف شيكل والاقامة الجبرية في منزلها.

وفور تنسمها عبق الحرية أتهمت الاسيرة "الديك" الكيان الصهيوني، بمحاولة قتلها وجنينها عقب اعتقالها، حيث قالت "ضُربت بشكل عنيف على رأسي وظهري وبطني، رغم أني أخبرتهم أنني سيدة حامل، لم يكترثوا لذلك”، واضافت : “نُقلت إلى معتقل هشارون الإسرائيلي، ووُضعت في زنزانة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لم يراعوا أنني سيدة حامل، أمضيت فيها 30 يوما”.

وتابعت الاسير الديك: “طلبت منهم فراشا وغطاءً، كوني سيدة حامل والبرد قارس، دون جدوى، لم يُقدم لي إلا القليل من الطعام”، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلتها إلى سجن الدامون، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات، وتقول في هذا الشأن: “الوضع صعب للغاية، عانيت ما تعانيه الأسيرات من تضييق وحرمان من الحقوق”.

وعلى مدى فترة الاعتقال، نُقلت “الديك” للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة كونها حامل، وسط تنكيل متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية، وتوضح: “رحلة البوسطة (نقل الأسير من سجن إلى سجن أو إلى المستشفى) معاناة مضاعفة، تفتقر عربات النقل للراحة، يبقى المعتقل مقيد القدمين واليدين، بالرغم من كوني حاملا ولا أقدر على المشي، لم يراعوا هذه الظروف مطلقا”.

وتشير إلى أنها أُخبرت أنها ستضع جنينها وهي مقيّدة، الأمر الذي أضاف لها معاناة وقلقا نفسيا. وأضافت: “عشت ظروفا صعبة للغاية، أقول لنفسي: كيف سأعتني بطفلي في زنزانة لوحدنا؟ كيف له أن يصحو على صوت السجان؟ والعدد والتفتيش والاقتحامات، وكيف له أن يعيش ذات المعاناة التي أعيشها؟”.

وعلى مدار سنوات الصراع الطويلة مع الكيان الصهيوني لم تسلم المرأة الفلسطينية من استهدافاته المتكررة بل نفذ بحقها سلسلة انتهاكات كان على رأسها الاعتقالات الممنهجة، حيث تقول الديك، إن الأسيرات في السجون في “وضع صعب للغاية، يعانين في كل يوم، يفتقرن لأدنى مقومات الحياة، منهم المريضة والأم والزوجة”، واضافت “أقول لكل أحرار العالم، أن يلبوا نداء كافة الأسرى والأسيرات، بالإفراج الفوري والعاجل عنهم”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم تفاعلوا مع النصر الذي حققته الاسيرة انهار الديك على ادارة مصلحة سجون الاحتلال مؤكدين ضرورة مواصلة الحملات الالكترونية والاعلامية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الاسرى والاسيرات التي يقبعن داخل المعتقلات ويعانون من ظروف صحية صعبة وضرورة الافراج عنهم باسرع وقت على رأسهم الاسيرة اسراء الجعابيص.