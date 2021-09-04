ما وراء غضب اللبنانيون من محمد رمضان؟

العالم- لبنان

الانتقادات جاءت بعدما نشر رمضان صوره مرفقا معها إحدى أغانيه، ما اعتبره نشطاء تكسبا على آلام القتلى والضحايا الذين قضوا في الانفجار.

وكان رمضان أثار قبل أيام جدلا حين زعم حصوله على شهادة الدكتوراه من مركز ثقافي لبناني، تبين فيما بعد أن المركز لا صلة له بألمانيا رسميًا، حسبما قالت السفارة الألمانية في القاهرة، وأنه يبيع هذه الشهادات.

كما شكل ارتداء رمضان لزي عسكري لبناني لدى قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المرفأ قصة غضب وجدل أخرى بين اللبنانيين.

وكتبت احدى الناشطات على موقع تويتر: مين عطى محمد رمضان الإذن انه ينزل ع منطقة جريمة لياخد بوز ويتصور؟ مرفأ بيروت التغطية فيه بدها موافقة مسبقة من الامن اللبناني. اكيد ما نزل لحاله وقرر. مين شارك بجعل مرفأ بيروت مزار فني ونحن جراحنا بعد ما بردت وفي ناس احبابها ابدا ما رجعت من هونيك؟ مين قله عادي يتصور فوق اشلاء؟

فيما غرد آخر: بدّك تغنّي وتتكرّم وتشكر، الخ عمول يلّي بدّك يا بس ما فيك تتصوّر بمسرح جريمة وتحط أغاني إنت وعامل photoshoot بمطرح انقتل فيه أكتر من 200 شخص