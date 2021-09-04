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أهالي سبها يحتجون على وجود قوات حفتر ويطالبون بإخراجها

أهالي سبها يحتجون على وجود قوات حفتر ويطالبون بإخراجها
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

احتج عدد من أهالي مدينة سبها الليبية (جنوبا)، الجمعة، على تواجد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقتهم، مطالبين بخروجها.

العالم- ليبيا

جاء ذلك على إثر قيام قوات حفتر بإغلاق المجال الجوي في سبها، لمنع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من زيارة المدينة.

وطالب الأهالي، في مقطع مصور، المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والبعثة الأممية "بسحب كافة القوات غير الشرعية التابعة للمنطقة الشرقية".

واتهم الأهالي قوات حفتر بمحاولة السيطرة "على مدن الجنوب لفرض أجندة سياسية تخدم بعض الأشخاص ولا تخدم الوطن".

كما أنهم طالبوا "بتسليم كافة المنافذ البرية والجوية إلى مديرية أمن مدينة سبها".

ومنذ نيسان/ أبريل 2019 تخضع مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب الليبي لسيطرة قوات حفتر.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقبل أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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أهالي سبها يحتجون على وجود قوات حفتر ويطالبون بإخراجها

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