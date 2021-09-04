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اللجنة الأمنية بدرعا تفسح المجال لخروج الرافضين للتسوية + صور

اللجنة الأمنية بدرعا تفسح المجال لخروج الرافضين للتسوية + صور
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت مراسلة العالم في درعا أنه لم يصعد حتى الآن أي من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية في درعا البلد إلى الحافلات التي وصلت إلى محافظة درعا جنوب سوريا لنقلهم الى الشمال السوري رغم استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية من قبل الدولة السورية.

العالم-سوريا

وأفادت مراسلتنا بأن "جميع الحافلات التي وصلت إلى محافظة درعا جنوب سوريا، دخلت إلى حارة البدو مدخل درعا البلد لخروج الرافضين للاتفاق ولم يصعد إليها أحد".

وأضافت "ورغم إنتهاء المهلة المحددة التي كانت من المفترض لتكون الساعة الرابعة عصراً أفسحت اللجنة الأمنية بدرعا المجال لخروج الرافضين للاتفاق خلال الساعات القليلة القادمة".

يذكر بأن جميع الاستعدادات اللوجستية جاهزة من قبل الدولة السورية والجهات الأمنية لتنفيذ عملية خروج الرافضين للاتفاق.

وكانت المجموعات المسلحة قامت أول أمس بتعطيل اتفاق التسوية السلمية الذي طرحته الدولة في حي درعا البلد بعد تراجع هذه المجموعات عن تنفيذ شروط قبلت بها سابقاً وفي مقدمتها تسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للجيش السوري في حين تم فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والمتخلفين عن خدمة العلم وتسليم السلاح في حي الأربعين بدرعا البلد ومناطق أخرى في المدينة.

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