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وزيرا خارجية ايران وباكستان يتفقان هاتفيا على عقد اجتماع افتراضي لجيران افغانستان على مستوى المبعوثين الخاصين ووزراء الخارجية بالأيام القادمة

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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