اجتماع للجان الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي بعد أيام

العالم-العراق

وأوضح الأعرجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هدف الاجتماع هو "تنفيذ مخرجات الحوار للجولة الرابعة"، مضيفا أنه "لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في 26 يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على غزو القوات الاميركية للعراق .

وأكد البيان المشترك للجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن أن العلاقة العسكرية بين الطرفين سوف تنتقل بالكامل إلى دور خاص بالتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أشار البيان إلى أنه لن تكون هناك قوات أميركية تقوم بدور قتالي في العراق، بنهاية يوم 31 ديسمبر 2021.