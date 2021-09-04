السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الأمن القومي العراقي:

اجتماع للجان الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي بعد أيام

اجتماع للجان الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي بعد أيام
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، عن اجتماع سيعقد بعد أيام للجان الفنية الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

العالم-العراق

وأوضح الأعرجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هدف الاجتماع هو "تنفيذ مخرجات الحوار للجولة الرابعة"، مضيفا أنه "لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في 26 يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على غزو القوات الاميركية للعراق .

وأكد البيان المشترك للجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن أن العلاقة العسكرية بين الطرفين سوف تنتقل بالكامل إلى دور خاص بالتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أشار البيان إلى أنه لن تكون هناك قوات أميركية تقوم بدور قتالي في العراق، بنهاية يوم 31 ديسمبر 2021.

روابط ذات صلة

كوهين: 'اسرائيل' هي الخاسر الاكبر من انسحابات امريكا 'الخاطئة'

الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على إرهابي داعشي بجنوب غربي ليبيا

العراق.. تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي

المالكي لرئيس برلمان الأردن: التكاتف ضروري لحلحة أزمات المنطقة

بسبب سيلفي.. فتاة تسقط في النيل وعمليات البحث عنها مستمرة

بالفيديو.. آخر صيحات التطبيع.. تعرّف على أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية

نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير الأردن في موسكو