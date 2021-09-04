السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد وعود ومشاريع سعودية لا واقعية مستحيلة التنفيذ

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج" المحميات"قصة ولي العهد السعودي الذي يعد ولا يفي بالعهد، والوعود التي يطلقها النظام السعودي دون أن ينفذ منها شيء كبيرة جدا، كالوعد الذي اخذه ولي العهد محمد سلمان بتغيير صورة المملكة باطلاق المشاريع والتي اتسمت باللاواقعية.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

دراسات: بن سلمان خطر على حاضر السعودية ومستقبلها!

المشاريع السعودية اللاواقعية..ومحاولة الإمارات لتصبح أفضل المطبعين

معتقلات الرأي في سجون ابن سلمان مسلوبات الحرية بتهم كيدية

شاهد.. بايدن يبدأ اللعب بورقة أسرار 11 سبتمبر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد سنوات طويلة.. ليبيا تنهي انقسام القطاع النفطي

مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم إرسال بعض اللاجئين الأفغان إلى كوسوفو

وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان

الجزائر تعتقل أشخاصا تورطوا بتهريب نبيل القروي من تونس

فرنسا: لا يمكن لأوروبا الاعتماد على الحماية الأمريكية

إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين.. وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من يريفان الى حلب