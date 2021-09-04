لجنة الأمن النيابية: العراق ماضٍ في شراء طائرات الرافال الفرنسية

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وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم خلال زيارتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، إلى فرنسا، التفاهم والإتفاق على التعاقد على رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وكذلك طائرات الراڤال وغيرها"، مشيراً الى أن "اللجنة سوف تطرح على رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي موضوع الأموال والأسلحة التي تم التعاقد عليها في الثمانينات والتسعينات ولم تسلم إلى العراق حتى الآن".



وأشار إلى أن "هذا الأمر تم طرحه سابقاً من قبل اللجنة خلال زيارتها إلى فرنسا وخلال زيارة رئيس لجنة الدفاع الفرنسية إلى العراق"، معرباً عن "أمله في الوصول إلى نتائج في هذا الأمر".