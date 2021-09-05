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المجلس الشيعي الأعلى: الشيخ قبلان سجل إنجازات حفظت العيش المشترك

المجلس الشيعي الأعلى: الشيخ قبلان سجل إنجازات حفظت العيش المشترك
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، في بيان باسم المجلس أنه بمزيد من الرضا والتسليم ينعي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيسه فقيد العلم والعلماء سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر شريف ناهز 85 عاماً قضاه في نشر الدين الحنيف ودعم قضايا الأمة الحقة.

العالم_لبنان

ولفت إلى أن الإمام قبلان سجل إنجازات وطنية رائدة حفظت العيش المشترك والسلم الأهلي لما اشتملت عليه شخصيته من مناقبية وطنية وكان صاحب همة عالية في خدمة الناس وعمل على تفعيل التعاون بين المكونات الوطنية

واعتبر أنه خسر الوطن برحيل الإمام رجلاً من رجال الوطن فكان مع الإمام السيد موسى الصدر من مؤسسي المقاومة وحركة أمل والتأسيس لمجتمع المقاومة وكان مع قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

واكد انه كان رائداً من رواد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وبوفاته خسر العالم الإسلامي عالماً جليلاً.

وختم بيان المجلس بأنه يصلى على الجُثـمَانُ الطَــاهِرُ عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 أيلول 2021 من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، طريق المطار القديم، ويُشَـــيَّعُ الى مثواه الأخير في روضة الشهيدين. كما، وتقبل التعازي بالراحل الكبير قبل الدفن وبعده في مقر المجلس يومي الاحد والاثنين(5 و6 أيلول) من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الثالثة الى السادسة عصرا، و يومي الأربعاء والخميس( 8 و9 أيلول) من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الثالثة الى السادسة عصرا.

و قبل ذلك نعي الشيخ قبلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري و قال : قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة.

العالم_لبنان

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