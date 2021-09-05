وزير خارجية ايران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفو بركت

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، تلقى يوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح "كوفو بركت" الايراني.

وكان امير عبداللهيان قد صرح في اول حوار متلفز له بعد توليه منصب وزارة الخارجية، بأن مهمته الاولى في وزارة الخارجية تتمثل في تشكيل لجنة لاستيراد اللقاحات بشكل اسرع من مختلف دول العالم.

وأضاف: انه تم توجيه الدعوة العامة بهذا الخصوص الى جميع السفراء ورؤساء القنصليات في انحاء العالم ليركزوا نشاطاتهم في هذا الموضوع، والاستعانة بطاقات الايرانيين المقيمين خارج البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية، انه سيتم خلال هذه الفترة استيراد 40 مليون جرعة من مختلف اللقاحات، حيث تسلمت ايران يوم الجمعة قرابة 5 ملايين جرعة ومن المقرر ان تصل شحنة بـ5 ملايين جرعة يوم الاحد.