تجمع العلماء المسلمين: الشيخ قبلان كان داعماً للمقاومة لتحرير لبنان

العالم- خاص بالعالم

وأشارَ الشيخ حنينة في اتصالٍ مع العالم الى الدورِ البنّاء للراحل في دعم القضية الفلسطينية، وقال: انه كان رائداً من رواد الوحدة الوطنية والعيش المشترك في لبنان، متعاوناً مع كل المرجعيات الروحية والاسلامية والمسيحية.

واعتبر الشيخ حنينة، الشيخ قبلان بانه كان رمزاً وطنياً داعماً لخط المقاومة من اجل تحرير لبنان الذي احتل جنوبه في اواخر السبعينيات وتم تحريره في نهاية القرن الماضي، مشيراً الى ان الشيخ قبلان كان داعماً لخيار الشعب الفلسطيني بحق العودة وتحرير ارضه وعودته الى فلسطين المحتلة لاقامة دولته المستقلة.