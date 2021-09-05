ايران تحل في المركز الخامس بدورة الالعاب العسكرية الدولية

العالم - ايران

وقال العقيد محمد رضا زوار في تصريحه السبت في ختام المسابقات ان ايران حققت 3 مراكز اولى (3 ميداليات ذهبية) ومركزا ثالثا (ميدالية برونزية) في الهجوم البرمائي في روسيا ومركزا رابعا وآخر خامسا، وكانت حصيلة هذه النتائج هي الافضل لايران على مدى مشاركتها في هذه الالعاب لغاية الان.

وكان ترتيب الفرق المشاركة من الاول حتى العاشر كالتالي: 1-روسيا، 2-اوزبكستان 3-الصين 4-بيلاروسيا 5-ايران 6-كازاخستان 7-فيتنام 8-صربيا 9-ارمينيا 10-قرغيزيا.

واوضح العقيد زوار بان 43 دولة شاركت بـ 12 الف شخص في دورة الالعاب العسكرية الدولية السابعة خلال الفترة من 22 اب/اغسطس الى 3 ايلول /سبتمبر باستضافة روسيا بصورة رئيسية ودول اخرى هي ايران والصين وكازاخستان وقطر وصربيا وبيلاروسيا والهند والجزائر وفيتنام واوزبكستان وارمينيا، في ظل الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية للوقاية من مرض كورونا.

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت بـ 12 فريقا في هذه المسابقات فضلا عن تنظيمها 3 مسابقات وهي الغوص في العمق وكاس البحر وخبراء الاسلحة فقد شاركت ايضا في المسابقات التي جرت في روسيا (تحديد الاتجاه والرمي العملاني والهجوم البرمائي) وكازاخستان (خبراء الاسلحة والطائرات المسيرة) وبيلاروسيا (خط القناصة والنجم القطبي) وصربيا (حراس النظام) وقطر (دورية الطرق).