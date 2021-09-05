المغرب يصنع طائرات خاصة من طراز 'بيلاتوس بي سي 12'

العالم - المغرب

وذلك بفضل اختيار شركة "بيلاتوس" السويسرية إنشاء مصنع لها بالمملكة للتجميع الكامل لهياكل طائرتها من طراز "بيلاتوس بي سي 12" (12C-P).

وستقيم الشركة السويسرية، التي وقعت عقدا مع شركة "سابكا المغرب" لإنشاء المصانع، مصنعا جديدا بنواحي الدار البيضاء، وسط المغرب، على مساحة تقدر بـ16 ألف متر مربع، واستثمار مالي يناهز 180 مليون درهم (حوالي 20 مليون دولار).

وتنضم "بيلاتوس" السويسرية بذلك لأكثر من 142 شركة أخرى تنشط في مجال صناعة الطيران بالمغرب، وتوفر ما يزيد عن 11 منصب شغل مباشر، برقم معاملات بلغت قيمته 15.6 مليار درهم مغربي خلال عام 2019، وفق وعطيات رسمية.

ويقول رئيس تجمع مهنيي الطيران والفضاء بالمغرب، المعروف اختصارا ب"غيماس"، كريم الشيخ:"إن المغرب «أصبح سوقا مستقطبا للمشاريع الاقتصادية العالمية، والاستثمارات الأجنبية في مجالات صناعية مختلفة من بينها صناعة الطيران، لعدة عوامل، من أبرزها البنية التحتية الصناعية المهمة، التي يتوفر عليها هذا المجال، مع الجهود التي تبدلها وزارة الصناعة لتعزيز علامة (صنع في المغرب)، إلى جانب الانفتاح على القطاع الخاص".

كما أشار "الشيخ"، إلى أن من بين العوامل الأخرى، "توفير يد عمالة متخصصة وذات خبرة عالية"، مضيفا إلى توفر المغرب على معهدين لتدريب التقنيين المختصين في مجال الطيران، مما يمكن الفاعلين في القطاع من الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة.

ويؤكد على أن "الجودة التي توفرها صناعة الطائرات بالمملكة تشكل أبرز عامل لاستقطاب الفاعلين الدوليين في القطاع، وليس فقط التحفيزات الضرائبية أو اليد العاملة الأقل تكلفة مقارنة بدول أخرى".

ويعمل المغرب من خلال معاهد لمهن الطيران، على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، في عدد من التخصصات، من بينها التجميع الميكانيكي والتركيب والأسلاك الكهربائية والميكانيك.

ويشدد على أن "هذا الاستثمار له أهمية كبيرة، باعتبار أنه سيمكن المغرب من تصنيع وتجميع طائرة كاملة من طراز (بي سي 12)، ومن شأنه أن يعزز مكانته في مجال صناعة الطيران".

وسيعمل مصنع الشركة السويسرية في المغرب، على تجميع هياكل الطائرات والأجنحة وأدوات التحكم في الطيران، وإرسالها للتجميع النهائي والتسويق في سويسرا.

وتعتبر طائرة "بي سي 12" من الطائرات الأكثر مبيعا لدى الشركة، نظرا لاستعمالاتها المتعددة وقدرتها على النزول في مدرج غير مهيأ.