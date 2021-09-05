تشييع الحكيم والسفينة الايرانية للبنان ونضال الارباك الليلي لشباب غزة

على مواقع التواصل تفاعل كبير مع خبر وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. "علي العراقي" كتب: آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره تعوَّدَ ان يخرج كل سنة للمسير في زيارة الاربعين يواسي اهل البيت عليهم السلام.

"عبد المجيد الموسوي" بدوره علق: فقدت حوزة النجف الاشرف علما من اعلامها السيد الفقيد المرجع الفقيه اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس).

"ابو ملاك العراقي" ايضا كتب: بسمه تعالى. نعزّي الامام المهدي المنتظر والمراجع العظام وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

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اخيرا "علي الكعبي" كتب في هذا السياق: بفقد العالم تفقد الأمة احد اسلحة قوتها فسلاح العلم هو السلاح الذي لا ينضب ولا يخذل رحم الله العالم السيد محمد سعيد الحكيم.

ومع تفاقم الازمة الاقتصادية وما يتعلق بها من ازمة المحروقات في لبنان، تصل السفينة الايرانية المحملة بالوقود والتي اعلن عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الشواطئ السورية حيث من المقرر ان تفرغ حمولتها لنقلها الى الاراضي اللبنانية، ما يساهم في التخفيف من ازمة المحروقات التي يعيشها اللبنانيون.

وصول السفينة الايرانية سبقته زيارة لوفد من الكونغرس الاميركي الى بيروت لبحث موضوع تغذية لبنان بالغاز من مصر عبر الاردن وسوريا. فيما حرص الوفد الاميركي على التحريض ضد المقاومة في لبنان وضد السفينة الايرانية.

تفاعل كبير مع وصول السفينة الايرانية الى سوريا. "سمية عبدالخالق" علقت: سفينة الوعد الصادق حصرم بعيون الأمريكي.

"حسن" بدوره علق: الناس اللي ما بدن المازوت والبنزين الإيراني فيهم يعطونا سبب أو القصة كره أو عداء وكل يوم بتطلعوا بموال لا هو منطقي ولا عقلاني ولا علمي، إطرحوا بديلكم بس ما يكون صهيوني حتى ما نقول عنكم خونة أو عملاء أوصهاينة. إنتو ما بدكم نحنا بدنا.

اخيرا مع "عمار" الذي كتب: سفينة الوعد الصادق تكسر الحصار عن لبنان تكسر حصار قانون قيصر تكسر هيمنة امريكا في لبنان تصنع قواعد اشتباك جديد تفضح العملاء والخونة تعز المقاومة وانصارها الف تحية الى عزيز لبنان.

الاسيرة الفلسطينية انهار الديك حرة، انهار خرجت من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي بعد ضغط فلسطيني ودولي للافراج عنها، خاصة وانها تقترب من موعد ولادة طفلها الثاني. هذه هي لحظات خروج انهار من الاسر.

لقاء انهار بابنتها لاول مرة بعد نيلها حريتها رصدته عدسات الكاميرات. وهذا ما قالته الاسيرة المحررة لكاميرا قناة العالم.

الناشطون على مواقع التواصل شاركوا انهار فرحتها بالحرية. حيث علقت "فاتن القاي": لابد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. انهار الديك انتصرت بصمودها على السجان الظالم.

"جنات القواسمي" ايضا علقت: الحمد لله علی سلامتك. عقبال جميع الاسری نسأل الله ان يحميهم ويخرجوا الی اهاليهم بالسلامة يا رب.

اما "ديانا" فكتبت: هي حرة بفضل الله أولا ثم بفضل من سعوا على إخراجها اللهمّ فرج عن جميع الأسرى.

وعلى حدود قطاع غزة مع الاراضي المحتلة، مقاومة ونضال من نوع اخر أو ما يسمى بالارباك الليلي. فعاليات يعمل من خلالها الشباب الفلسطينيون على اقلاق الاحتلال حتى ساعات متاخرة من الليل. هذه هي أجواء الارباك الليلي.

الناشطون على مواقع التواصل يساهمون بدورهم في الارباك الليلي من خلال نشر كل ما يتعلق بهذه الفعاليات.

دعاء حازم" كتبت في هذا السياق: على الهامش: فعاليات الارباك فخامة صِدقا أنا ضد المسيرات لأسباب كتيرة لكن والله الي بيصير فخامة خان يونس ورفح أحلى من اربك ليلا يا ثوار.

حساب "عابر سبيل" من عمان بدوره علق: ثبتكم الله وقذف في قلوب أعدائكم وعملائهم الرعب وشتت جمعهم وأبدلكم بخوفكم أمنا.

نختم مع "وائل الزرد" الذي كتب: لن نترككم تعيشون الراحة، وسنعمل بكل قوة لطردكم من بلادنا مهما طال الزمان.

صور عديدة ايضا تداولها الناشطون دعما لعمليات الارباك الليلي. لدينا هذه الصورة التي كتب فيها. غزة وهي تربك ليلا من يحاصرها.

صورة اخرى لدينا وتعبير واضح عن مدى تاثير الارباك الليلي على جيش الاحتلال الاسرائيلي.