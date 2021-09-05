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قطر تبحث مع طالبان نقل السلطة وتشكيل الحكومة

قطر تبحث مع طالبان نقل السلطة وتشكيل الحكومة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجرى المبعوث الخاص لوزير خارجية قطر مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، في العاصمة الأفغانية كابل، فيما ناقش وزير الخارجية القطري مع مسؤول أممي، الأوضاع الإنسانية بأفغانستان.

العالم - قطر

والتقى السفير مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات، التقى أمس السبت، الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"، وبحث معه نقل السلطة وتشكيل الحكومة.

في موضوعٍ متصل، بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأوضاع الإنسانية بأفغانستان.

ووفق وكالة الأنباء القطرية استعرض الاجتماع "علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، والأوضاع الإنسانية في أفغانستان".

كما ناقش الجانبان "التنسيق القائم بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة".

وأكد الوزير القطري دعم بلاده الجهود الدولية الإنسانية، والتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص الشؤون الإنسانية.

وأعرب عن "تطلُّع دولة قطر إلى مزيد من الشراكات المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وذلك للدور المهم الذي يقوم به المكتب على الصعيد الدولي لضمان الاستجابة السريعة للكوارث وحالات الطوارئ الدولية".

وبحسب الوكالة، فإن دولة قطر وقَّعت في مارس الماضي، اتفاقية لإنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في البلاد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية توافد عديد من الدبلوماسيين الغربيين إلى الدوحة التي أصبحت مركز المشاورات الدولية بشأن أفغانستان.

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