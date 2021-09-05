سفينة الوعد الصادق الايرانية حصرم بعيون الأمريكي

العالم- خاص بالعالم

وصول السفينة الايرانية سبقته زيارة لوفد من الكونغرس الاميركي الى بيروت لبحث موضوع تغذية لبنان بالغاز من مصر عبر الاردن وسوريا. فيما حرص الوفد الاميركي على التحريض ضد المقاومة في لبنان وضد السفينة الايرانية.

تفاعل كبير مع وصول السفينة الايرانية الى سوريا. "سمية عبدالخالق" علقت: سفينة الوعد الصادق حصرم بعيون الأمريكي.

"حسن" بدوره علق: الناس اللي ما بدن المازوت والبنزين الإيراني فيهم يعطونا سبب أو القصة كره أو عداء وكل يوم بتطلعوا بموال لا هو منطقي ولا عقلاني ولا علمي، إطرحوا بديلكم بس ما يكون صهيوني حتى ما نقول عنكم خونة أو عملاء أوصهاينة. إنتو ما بدكم نحنا بدنا.

اخيرا مع "عمار" الذي كتب: سفينة الوعد الصادق تكسر الحصار عن لبنان تكسر حصار قانون قيصر تكسر هيمنة امريكا في لبنان تصنع قواعد اشتباك جديد تفضح العملاء والخونة تعز المقاومة وانصارها الف تحية الى عزيز لبنان.