مظاهرات حاشدة تعم مدنا فرنسية مجددا ضد سياسة ماكرون لمواجهة كورونا

العالم - اوروبا

ودعت أطراف مختلفة لتنظيم 200 مسيرة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد يوم أمس.

نظمت المظاهرات التي شهدتها جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على تطبيق نظام جواز السفر الصحي الذي طلب الرئيس ماكرون والحكومة إعداده لإثبات التطعيم أو الشفاء من العدوى أو إجراء اختبار تنتج عنه نتيجة سلبية لحمل المرض، وكذلك لإجراء التطعيم الإجباري لبعض الفئات المهنية بما في ذلك العاملون بالقطاع الصحي.

وتم رصد آلاف المشاركين مرة أخرى في مظاهرات أقيمت بالعديد من المدن الفرنسية.

وقالت محافظة مونبيلييه جنوبي البلاد إن ما لا يقل عن ستة آلاف شخص نزلوا إلى شوارع المدينة، كما نزل حوالي أربعة آلاف في مدينة أفينيون.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية :"إن ما يصل إلى 170 ألف مشارك في جميع أنحاء البلاد شاركوا في مظاهرات اليوم السبت".

كان أكثر من 200 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع خلال أيام السبت في الأسابيع الماضية في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس الماضيين.

وأصبح جواز سفر كورونا الذي يمكن حفظه في تطبيق كورونا الإلكتروني الوطني مطلوبا في العديد من التحركات مثل زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما والمقاهي والمطاعم وكذلك عند السفر بالقطار أو الطائرة لمسافات طويلة.

وقد تلقى ثلثا السكان في فرنسا التي يصل عدد سكانها إلى 67 مليون نسمة التطعيمات الكاملة ضد كورونا ، وبالتوازي مع ذلك يتراجع عدد المحولين إلى المستشفيات كما تراجعت حصيلة الإصابة بالعدوى خلال سبعة أيام .

ما يزال وضع كورونا في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية متوترا، وبحسب استطلاع نشرته يوم الجمعة شركة أودوكسا باكبون للاستشارات الصحية بصحيفة "لو فيغارو" فإن 67 % من الفرنسيين يؤيدون تطبيق نظام جواز السفر الصحي.