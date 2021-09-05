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وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية على مدى نصف قرن

وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية على مدى نصف قرن
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مطلعة في دمشق، مساء السبت، بوفاة أحد الشخصيات المحورية في مكتب الرئاسة السورية، محمد ديب دعبول.

العالم-سوريا

وتوفي دعبول، حسب المصادر، في أحد مستشفيات دمشق وهو في 85 من عمره.

بدورها، ذكرت مصادر مقربة من عائلته لوكالة "DPA" الألمانية أن دعبول فارق الحياة جراء مرض عضال، مضيفة أن جثمانه سيشيع غدا الأحد في مدينة دير عطية الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمال العاصمة السورية.

وتولى دعبول المعروف في سوريا باسم أبو سليم والذي ولد عام 1935 في مدينة دير عطية في جبال القلمون، منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن حيث رافق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في أجهزة الرئيس، بشار الأسد.

ومنحه الأسد في عام 2021 الجاري وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

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