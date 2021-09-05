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السيسي يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة

السيسي يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، المجتمع الدولي للتدخل الجاد لحل أزمة سد النهضة.

العالم - مصر

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في قصر الاتحادية بالقاهرة إنه أطلع "أنستاسيادس" على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة، وجهود استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد.

ويأتي تصريح السيسي بعد فترة من الصمت عقب فشل الوساطة الجزائرية وكذلك بعد إعلان إثيوبيا التصدي لمحاولة تعطيل بناء السد من جانب جبهة التغراي.

وقال السيسي، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ناقش مع نظيره القبرصي أيضا آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي.

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