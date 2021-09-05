إثيوبيا تعلن إحباط مخطط متمردي تيغراي ضد سد النهضة!

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وقال منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل، العقيد سيفو إينغي، إن الجيش الإثيوبي أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 “إرهابيا” وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام.

وقال المسؤول، حسب تصريحات منشورة على صفحة الجيش الإثيوبي في "فيسبوك": إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تكبدت هزيمة، وتوجه جزء كبير من قواتها إلى الشمال، مضيفا: "التحقوا بأعدائنا التاريخيين بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا"، بحسب وصفه .

ونشر الجيش صورا قيل إنها تظهر أسلحة تمت مصادرتها خلال العملية.