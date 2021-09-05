الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصرالله ينعى قبلان: كان سندا قويا للمقاومة

السيد نصرالله ينعى قبلان: كان سندا قويا للمقاومة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نعى الامين العام لحزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ عبد الامير قبلان و قال كان سندا قويا للمقاومة.

العالم_لبنان

وجاء في بيان النعي: غادرنا اليوم إلى مقره الأبدي رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان سماحة آية الله العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان رضوان الله عليه بعد عمر مبارك أفناه في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وخدمة الفقراء والمستضعفين وفي العمل للوحدة والتماسك والتعاون في الدائرة الشيعية والإسلامية والوطنية وكان مدافعا قويا عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومقاومته الباسلة، كما كان سندا قويا للمقاومة في لبنان حتى النفس الأخير، داعيا وداعما ومؤيدا ومدافعا.

وتابع: "كان سماحته وفيا لنهج سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله ومتمسكا بأهدافه وحاملا لآماله، وأبا رحيما ومحبا لكل أبنائه. لقد فقدنا اليوم قامة رفيعة على المستويين الإسلامي والوطني وفي مرحلة حساسة يحتاج فيها لبنان إلى القادة الكبار الداعين للتعاون والتراحم والتكاتف من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان.

وختم نصرالله: إننا في حزب الله وفي هذه المناسبة الأليمة نقدم عزاءنا لمولانا صاحب الزمان عليه السلام ولمراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، والحوزات العلمية وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وإلى جميع المسلمين واللبنانيين، كما نتوجه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للعائلة الكريمة والشريفة فردا فردا، ونسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وأن يتغمد راحلنا الكبير بواسع رحمته في جوار الأنبياء والأولياء والشهداء.

روابط ذات صلة

تجمع العلماء المسلمين: الشيخ قبلان كان داعماً للمقاومة لتحرير لبنان

لبنان.. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعي الشيخ قبلان

سوريا توافق على طلب لبنان لاستجرار الطاقة من مصر والاردن عبر أراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة طالبان المستقبلية وتحدي العلاقات الخارجية

"سفينتنا هزمت قيصر" تواصل الابحار في مواقع التواصل بلبنان

حكومة طالبان ومسار سياستها الخارجية

شاهد: الفيديوات التي فضحت الرياض زعمها اعتراضها هجمات صاروخية يمنية

هاشتاغ تشييع الحكيم والسفينة الايرانية للبنان ونضال الارباك الليلي لشباب غزة

مساعد مدير معهد رازي لأبحاث اللقاحات والامصال.. بامكان ايران إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح 'رازي كوو بارس' في الخريف