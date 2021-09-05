اوليانوف: تصريحات الرئيس الايراني مؤشر على استعداد طهران لاستئناف مفاوضات فيينا

العالم - ايران

واشار اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى حوار الرئيس الايراني مع التلفزيون الايراني مساء السبت وكتب: من الواضح من هذه التصريحات ان ايران على استعداد لاستئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.

وحول موعد انعقاد الجولة القادمة من المفاوضات في فيينا قال: بطبيعة الحال ليس من المعلوم موعد استئناف هذه المفاوضات.

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قد قال في حواره التلفزيوني حول المفاوضات النووية: سنسعى في المفاوضات لرفع الحظر. الغربيون يريدون ان تكون المفاوضات مترافقة مع الضغط والتهديد. اننا لن نتنازل عن مصالح الشعب خطوة واحدة ولن نتفاوض من اجل التفاوض. سنتابع المفاوضات التي تؤدي الى نتيجة كي تزدهر حياة المواطنين برفع الحظر.

كما ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كان قد قال خلال اتصاله الهاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل ايام بان المفاوضات المقبولة بالنسبة لايران هي التي تفضي الى نتائج ملموسة وعملية ومترافقة مع ضمان حقوق ومصالح الشعب.