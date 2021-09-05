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ايران تبدأ المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح 'رازي كوف بارس'

ايران تبدأ المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح 'رازي كوف بارس'
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

بدأت صباح اليوم الاحد المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح "رازي كوف بارس" الايراني المضاد لكورونا في مؤسسة رازي لانتاج الامصال بحضور وزيري الصحة والجهاد الزراعي.

العالم - ايران

وفي حديث لمراسل وكالة فارس قال مساعد رئيس مؤسسة رازي لانتاج الامصال والمتحدث بأسم مشروع الدراسات السريرية للقاح "رازي كوف بارس" محمد حسين فلاح: ان هذه المرحلة بدات اليوم في محافظتي طهران والبرز بمشاركة 40 ألف متطوع.

واكد فلاح انه لا توجد اي مشكلة في مؤسسة رازي لانتاج لقاح بارس بكيمات وفيرة.

وقال مساعد رئيس مؤسسة رازي لانتاج الامصال: تم استخدام جزء من العمل من القدرة الداخلية للمؤسسة وجزء من العمل تم الاستعانة بمصادر خارجية، وفي الشهر الماضي، تم انتاج 400 ألف جرعة، وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم إنتاج مليون جرعة ، ووفقًا لنتائج الأبحاث والتجارب، سننتج 15 إلى 20 مليون جرعة بنهاية العام (الايراني ينتهي في 20 مارس 2022).

وتابع قائلا: وفقا للخطة، سننتج 1.5 مليون جرعة لقاح شهريا، مضيفا: أن مبنى الإنتاج الرئيسي سيبدأ العمل بنهاية سبتمبر/ايلول الحالي.

واوضح فلاح أن منصة انتاج لقاح "كوبارس" هي واحدة من منصات اللقاحات غير الضارة في العالم، مضيفا : في المرحلة الثانية من الدراسات السريرية، حصلنا على أكثر من 75٪ من المناعة الدموية والمناعة الخلوية وتحييد المناعة، وهذا اللقاح هو أحد اللقاحات القليلة التي تمكنت من تحفيز المناعة الخلوية، وهذه أخبار سارة جدًا للمواطنين، وذلك لأن مدة فعالية اللقاح تزداد ويزيد الفاصل الزمني من الحاجة إلى جرعة معززة.

واشار الى الوقت المحتمل لإصدار تصريح الاستخدام الطارئ لتطعيم لقاح "بارس"، وقال: إذا كانت نتائج الدراسات السريرية للقاح "رازي كوف بارس" مرضية ولم يطرأ أي تغيير على عملية الترخيص، فإن وزارة الصحة سيصدر تصريح الاستخدام الطارئ وتوقع ان يكون ذلك بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الاول.

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