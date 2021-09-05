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انطلاق مسيرة في 'برلين' ضد العنصرية وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية

انطلاق مسيرة في 'برلين' ضد العنصرية وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

 تجمع الآلاف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، في أجواء غائمة للتظاهر ضد العنصرية، ودعم نشاط التصدي للتغير المناخي، وإعادة توزيع الثروة.

العالم - اوروبا

وشاركت مجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك منظمة المناخ الطلابية “فريدايز فور فيوتشر” والأحزاب السياسية اليسارية الذين اتحدوا وساروا تحت شعار "متحدون"، حسبما ذكرت «أسوشيتد برس».

وقالت إحدى المشاركات، الممثلة لمنظمة جدات ضد اليمين: "لم يبذل ما يكفي من الجهود لحماية كوكبنا، والأحزاب اليمينية المتطرفة تقوض نظامنا الديمقراطي والتعددية باتت في خطر".

وتضمنت مطالب المتظاهرين الاستثمار في الرعاية الصحية، والمزيد من الحماية للعمال، وإسكان اجتماعي أفضل، وإمكانية وصول العالم أجمع إلى لقاحات كورونا.

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