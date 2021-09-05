حماس تدعو الى النفير للأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين المكثفة

العالم - فلسطين

وأوضح حمادة في تصريح صحفي، أن الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون في ساحات الأقصى المبارك مدبرة ومحمية من جيش الاحتلال وشرطته، مطالبًا أبناء شعبنا بأن يجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى.

وناشد الناطق باسم حماس أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين والمرابطين، كي نؤكد للمحتل المرة تلو المرة أن الأقصى ليس وحيدًا، وأن له رجالًا يحمونه، موجهًا التحية لعوائل القدس الذين هبّوا بشيبهم وشبانهم للصلاة والرباط في الأقصى.

وأكد حمادة أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تمرر للمحتل أي تعسف واعتداء صارخ بحق القدس والمسجد الأقصى، وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهارة المسجد الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس.