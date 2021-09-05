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باكستان.. مقتل 3 وإصابة 15 آخرين بهجوم انتحاري جنوب غربي البلاد

باكستان.. مقتل 3 وإصابة 15 آخرين بهجوم انتحاري جنوب غربي البلاد
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد، وقوع تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش جنوب غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد القوات شبه العسكرية على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح.

العالم - باكستان

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن الضابط البارز في الشرطة أزهر أكرم قوله إن انتحاريا سار باتجاه نقطة التفتيش التي تديرها قوات الحدود شبه العسكرية على طريق "كويتا ماستونغ" على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" وقام بتفجير ما كان بحوزته من عبوات ناسفة، مضيفا أنه تم العثور على أشلاء على مسافة من الموقع الأمني ​​بعد التفجير.

وأشار أكرم إلى أن بعض الجرحى يرقدون في حالات حرجة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم على الفور.

وندد وزير داخلية بلوشستان ضياء الله لانغوف، بشدة بما وصفه بأنه هجوم على قوات الأمن وطلب من السلطات تقديم تقرير عن الانفجار.

وقال إن "القوات الأمنية قدمت تضحيات لا حصر لها في الحرب على الإرهاب" ، مضيفا أن الحرب ستستمر حتى يتحقق السلام الشامل.

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