أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 05 سبتمبر 2021

كيهان..

إيصال الوقود الإيراني إلى لبنان يجسد إقتدار إيران وذلة أمريكا في الشرق الأوسط

ابرار..

المتحدث بإسم الخارجية.. ليس أمام أمريكا من خيار سوى التعامل الند بالند والتصرف بعقلانية مع إيران

حمايت..

بنجشير تشهد معارك ضارية ,وتأخير الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في كابول

خراسان..

ظهور مؤشرات صراع على السلطة في كابول بين الملا برادر وسراج الدين حقاني

قدس..

بايدن يدعو وزارة العدل لرفع السرية عن أدلة ووثائق ترتبط بدور سعودي بهجمات الحادي عشر من سبتمبر

وطن امروز..

محافل عراقية تتحدث عن عدم تحقيق مؤتمر بغداد الإقليمي للنتائج التي كان يتوخاها العراق

اطلاعات..

مائة وعشرون منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان تطالب بفرض حظر تسليحي عالمي على السعودية

جوان..

إيران تريد مباحثات في فيينا في مسار تحقيق نتائج ملموسة بشأن إلغاء الحظر وضمان حقوقها

جمهوري اسلامي..

مصرع أربعمائة وخمسين مسلحا لطالبان في معارك ضارية مع جبهة المقاومة بوادي بنجشير

جام جم..

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يتحدث عن ضرورة إعتراف أوروبا بحكومة طالبان

آفتاب يزد..

المخابرات الباكستانية تعزز قدرات حركة طالبان العسكرية وتوجه مسار هذه الحركة

همدلي..

وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن أمريكا لم تعد قوة عظمى في العالم

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد

الصحافة الایرانیة

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها "معركة المقاومة مع طالبان دفاعا عن بنجشير" أن حركة طالبان اعلنت يوم الجمعة عن سيطرتها على وادي بنجشير المنطقة الوحيدة التي بقيت مستعصية على طالبان بافغانستان, وشهدت كابول اثرها اطلاق نار في الهواء من قبل طالبان تعبيرا عن الفرح, ولكن سرعان ما تداولت المحافل الاعلامية الدولية خبر تكذيب المقاومة في منطقة بنجشير لخبر سقوطها بيد طالبان.

وإن المعارك إندلعت في بنجشير بين جبهة المقاومة بزعامة أحمد مسعود وحركة طالبان بعد إصطدام مفاوضاتهما بطريق مسدود. ويبدو واضحا ان طالبان تسرعت في اعلان سيطرتها على بنجشير او ربما انها ارادت بذلك اضعاف معنويات جبهة المقاومة هناك, وفي كل الاحوال تتضارب الانباء حول مسار التطورات الميدانية فالمقاومة تتحدث عن سقوط المئات من مقاتلي طالبان قتلى وجرحى واسر العشرات منهم والحركة تتحدث عن تقدم ميداني مهم.

جام جم..

في مقالها الذي يحمل عنوان "هل سيتم تشكيل جيش أوروبي موحد؟" كتبت صحيفة جام جم: طرحت وزيرة دفاع المانيا انغريد كارنباور في اجتماع وزراء دفاع بلدان الاتحاد الاوروبي في اسلوفينيا اقتراحا بتشكيل قوة تدخل سريع اوروبية مشتركة حظي على تاييد وزراء دفاع العديد من البلدان وخاصة فرنسا فيما ابدت بلدان اخرى وخاصة بولندا تحفظاتها.

وهناك شبه قناعة سائدة لدى بلدان أوروبية رئيسية كألمانيا وفرنسا بأن الضرورات باتت تحتم إنهاء الإعتماد عسكريا على أمريكا.

وتطرح هذه الرؤية امثلة عديدة عن تذبذب سياسات واشنطن وصعوبة الثقة بمواقفها وخطأ ربط امن القارة الاوروبية بمزاجات الادارات الامريكية المختلفة , ومن هذا المنطلق ترى هذه البلدان ان قوة التدخل السريع ستكون نواة للجيش الاوروبي الموحد المنشود. الا أن الرؤية الاوروبية الاخرى تعتبر ان اوروبا غير قادرة على مواجهة تحديات بوزن روسيا والصين, كما ان هناك عقبات مالية وتسليحية تحول دون تشكيل جيش اوروبي موحد.

آفتاب يزد..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا حول "تطوير كوريا الجنوبية صاروخا بقدرة قنبلة نووية" كتبت فيه:

تقول محافل اعلامية في سيؤول ان قوات كوريا الجنوبية تقترب من اكمال انتاج صاوخا بالستيا لاتقل قدرته التدميرية عن قدرة قنبلة نووية تكتيكية .

وإن حكومة كوريا الجنوبية طرحت زيادة كبيرة في المخصصات العسكرية في ميزانيتها الجديدة التي قدمتها للبرلمان ترتبط بهذا الصاروخ.

وتقول هذه المحافل ايضا ان الصاروخ مخصص لاستهداف وتدمير انفاق الصواريخ النووية في عمق الارض وتدمير البنى التحتية والاستحكامات القوية لمرابض الصواريخ الاستراتيجية.

وهناك اجواء ترقب بشأن ردود فعل بيونغ يانغ ازاء هذا التطور الذي يستهدفها بالدرجة الاولى.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها "مشاكل بينت لبايدن" أن ترامب ونتنياهو كانا يسيران في مسار واحد باطار ما يسمى بصفقة القرن التي اقترحها ترامب والتي تتضمن وضع القضية الفلسطينية برمتها على رفوف النسيان ب الكيان الصهيوني للسم الاكبر من الضفة الغربية ووضح حل الدولتين جانبا, والذي حدث هو

أن وصول بايدن للبيت الأبيض وتاكيده على حل الدولتين طرح علامات إستفهام حول مستقبل الصفقة الترامبية.

في واشنطن تحدث بايدن في لقاءه مع رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينت عن حل الدولتين وضروة وقف الاستيطان لايجاد الارضيات اللازمة كما تحدث عن ضرورة استئناف المفاوضات بين الكيان والسلطة الفلسطينية, وكل ذلك في الوقت الذي حاول فيه بينت التركيز على موضوع ايران والاتفاق النووي في التفاف على الشأن الفلسطيني. ان بينيت يسير في الواقع على خطى نتياهو بشان الصفقة المذكورة وليس من المستبعد ان يلجأ لخيار اجراء انتخابات مبكرة للالتفاف على اية ضغوط محتملة من قبل بايدن بشأن حل الدولتين وذلك لشراء الوقت وربما في رهان على احتمال عدم اكمال بايدن لمهمته الرئاسية لاي سبب.

حمايت..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن "مخاوف أمريكا من صواريخ كوريا الشمالية" جاء فيه: حذر الجنرال "غلين فانهيرك" قائد الدفاع الجوي الفضائي في امريكا من ان كوريا الشمالية بات في مقدورها شن هجوم نووي على الاراضي الامريكية نفسها.

هذا الجنرال الأمريكي قال إن واشنطن قادرة على الرد السريع لكن ذلك لا يضمن عدم قيام بيونغ يانغ بالمغامرة.

وتقول محافل غربية ان الاقمار الصناعية التقطت صورا تعكس وجود استعدادات واسعة في كوريا الشمالية للقيام باستعراض عسكري ضخم قد يتضمن ازاحة الستار عن صواريخ بالستية جديدة تصل لامريكا.

وحسب هذه المحافل هناك قلق متزايد بواشنطن من تزايد قدرات بيونغ يانغ الصاروخية وتطويرها لصواريخ عابرة للقارات.

قدس..

حمل مقال لصحيفة قدس عنوانا يتساءل "هل ستتجه أفغانستان نحو التقسيم ؟" جاء فيه: استحوذت التحذيرات التي اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر فرض عزلة دولية على افغانستان على اهتمام دولي واسع النطاق, فبوتين قال ان روسيا لا تريد تعرض افغانستان للتقسيم.

إن هذه العبارة أعادت للأذهان مخاوف قديمة بشأن مستقبل أفغانستان بوجود أرضيات تحمل تهديدات كامنة قد تطفو على السطح.

تهديدات تتمثل في وجود العديد من الاعراق ووجود امراء حرب ونزعات تتنافى مع ضرورات صيانة الوحدة الوطنية وكذلك بضعف البنى التحتية خاصة في مجال الطرق وسبل الاتصال بين مختلف ارجاء البلاد الامر الذي اوجد العديد من الكانتونات البعيدة المرشحة للتحول الى بؤر مقلقة, وبالطبع ساهمت الهوية الافغانية المشتركة والتاريخ المشترك والاحساس بالانتماء دون انزلاق افغانستان في هوة التقسيم والتشرذم على مر التاريخ ومن هنا فان اي مساس بهذه الوشائج مع استمرار العزلة والازمات الاقتصادية والاجتماعية واحساس بعض الاعراق بالتهميش قد يوجد ارضية تهديد لمستقبل افغانستان ولاستقرار المنطقة ايضا وهذا ما حذر بوتين منه.