شاهد: الفيديوات التي فضحت الرياض زعمها اعتراضها هجمات صاروخية يمنية

العالم- خاص بالعالم

كما اعلنت الرياض في نفس الوقت احباط هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على مناطق اخرى منها نجران وجيزان جنوب البلاد.

وقد سارعت السعودية قبل اي شيء الى نفي تضرر مصادر النفط. وقالت شركة ارامكو في بيان انها لم تتاثر بالهجمات الصاروخية المذكورة.

وعلى خلاف ما روجت له الرياض بانها اعترضت الصواريخ فقد بينت مقاطع فيديو بثها ناشطون سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي عدم اعتراض الصاروخ الذي سقط في المنطقة الشرقية. وتظهر المشاهد بوضوح مواصلة الصاروخ طريقه حتى ارتطامه بهدفه.

وذكرت وسائل اعلام ان الاصابات التي اعلنت عنها الرياض قد تكون بسبب تساقط شظايا الصواريخ الدفاعية.

يمنيا اعلنت مصادر عسكرية قيام الجيش اليمني بتنفيذ عملية واسعة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق نفطية وعسكرية في العمق السعودي. واكدت مصادر اعلامية سعودية توقف حركة الملاحة في المطارات السعودية خاصة مطاري جدة وابها لساعات. كما سمعت انفجارات شديدة في العديد من المدن بالمملكة.

وعلى الحدود اليمن السعودية، تشهد الجبهات تحشيدا عسكريا كبيرا حيث تحدثت مصادر يمنية تابعة لمرتزقة العدوان عن مساع سعودية جديدة لتجنيد مرتزقة يمنيين على الحدود، وان الرياض اعادة تشكيل ألوية ووحدات عسكرية جديدة من اليمنيين بعد ان كانت سرحتهم وطردتهم من المناطق الحدودية واحلت مكانهم مرتزقة من السودان.

وفي الداخل اليمني، قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش واللجان الشعبية حققت تقدما جديدا في اطراف مدينة مأرب حيث تشهد جبهات القتال معارك هي الاعنف منذ اشهر بعد فشل المفاوضات بشأن مبادرة حول المدينة، التي تحدث عنها السيد عبدالملك الحوثي في وقت سابق.، مضيفة ان طيران تحالف العدوان السعودي شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في مارب في محاولة لمنع تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية.