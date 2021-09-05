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مراسل العالم: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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