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الشرطة الباكستانية: مقتل 3 حراس على الأقل وأصابة 20 شخصا بجروح اثرتفجير ارهابي في كويتا جنوب غرب باكستان

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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