حكومة طالبان المستقبلية وتحدي العلاقات الخارجية

العالم - ما رأيکم

ويتوقع کتاب سياسيون ان تؤسس طالبان حكومة في افغانستان تسترضي الناس وامريكا، وتعمل بدعم عسكري وامني تركي ودعم مالي قطري.

ويقول کتاب سياسيون ان هناك انواع من الاسلحة الاميركية التي تُركت في مواقع استراتيجية في افغانستان من ضمنها اسلحة ارض - جو مضادة للطائرات ولايستطيع استخدامها سوی من كان حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة.

ويضيف کتاب سياسيون انه هناك اتفاق سري امني عسكري عقد مابين البنتاغون والناتو لحماية المنشآت الحيوية التي يراهن عليها الغرب والتي سوف تشمل المناجم و الغاز والنفط وسوف تلعب تركيا دوراً اساسياً في حمايتها الامنية والعسكرية بدعم مالي ولوجستي قطري.

ويؤكد کتاب سياسيون ان الولايات المتحدة تعمل مع قطر للضغط علی طالبان لتشكيل حكومة لاتذهب لاحقاً نحو الصين وايران وروسيا. فلا يعقل ان تعمل امريكا 20 عاماً لكي تسلم افغانستان الی الصين وايران.

ويشير باحثون في العلاقات الدولية الی نية طالبان ايجاد حكومة مستقلة غيرتابعة للغرب والولايات المتحدة مؤكدين ان الدور التركي والقطري ليس برئ وذات علاقة بدور اميركي امتد لـ20 عام في افغانستان.

وفي مجال ادعاء طالبان بأن الصين ستكون أكبر شريك لها، يقول باحثون في العلاقات الدولية ان التصريحات عكس الواقع، فالسبب الاصلي من الانسحاب الاميركي من افغانستان، تبديل هذه المنطقة الی بؤرة دموية منهكة وجرح نازف في طريق الصين، وهذا يثبت ان الولايات المتحدة تريد مواجهة الصين عن طريق افغانستان.

ويری خبراء في الشؤون الدولية ان المواقف الدولية الايجابية من الصين وايران تجاه طالبان، اربكت الولايات المتحدة وجعلتها تخشی من الاستقرار في افغانستان فدبرت الانسحاب الفوري والفوضوي من افغانستان لايجاد ارباك في هذا البلاد، لتضمن امكانية الفوضی في هذا البلاد وعدم انجرار هذا البلد نحو الصين.

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