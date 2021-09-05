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بالفيديو.. السلاحف الراكضة السريعة.. ما سرها؟

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو لعدد من السلاحف كبيرة الحجم وهي تركض في باحة، مما اثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - منوعات

ويظهر مقطع الفيديو نحو 6 سلاحف تركض بسرعة "على غير العادة" ما أثار استغراب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلا: "لم أكن أعرف أن السلاحف يمكنها الركض"، فيما قال آخر: "مهلا.. السلاحف سريعة؟".

وانتشر هذا المقطع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على عشرات ملاين المشاهدات، في حين أن سرعة انتشاره كانت سبيلا في توضح حققته، حيث أن هذا المقطع هو في الواقع "عمل فني" (ثلاثي الأبعاد)، أنشأه فيرنون جيمس مانلاباز ، متخصص في الواقع المعزز، ونشره مؤخرا على صفحته الشخصية في "إنستغرام" التي يعرض فيها أعماله الفنية.

هذا ويشتهر الفنان المقيم في لوس أنجلوس برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، إذ أن مقاطع الفيديو التي يصممها انتشرت مرارا وتكرارا.

وفي حديثه عن فنه، أخبر مانلاباز موقع "Colossal" في وقت سابق أن إبداعاته الرقمية هي "مزيج من المفاهيم المخطط لها مسبقًا والإلهام التلقائي"، لافتا إلى أنه يحتفظ بهاتفه وكاميرا 360 الخاصة به دائما حتى يتمكن من التقاط اللقطات في أي وقت.

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