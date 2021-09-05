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القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليه توازن الردع السابعة في العمق السعودي بـ 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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