قناة العالم
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليه توازن الردع السابعة في العمق السعودي بـ 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو شرقي السعودية بـ 8 طائرات مسيرة نوع ( صماد٣ ) وصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار)
الشرطة الباكستانية: مقتل 3 حراس على الأقل وأصابة 20 شخصا بجروح اثرتفجير ارهابي في كويتا جنوب غرب باكستان
مراسل العالم: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل للاعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
الحكومة الفنزويلية تعلن أنها توصلت في مكسيكو إلى "اتفاقات جزئية" مع المعارضة
مصادر عبرية: انفجار في فندق بمدينة ايلات في فلسطين المحتلة وسيارات الاسعاف والمطافئ تهرع الى المكان
مراسل العالم: وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان
الرئيس رئيسي: افغانستان تعتبر جرحا عميقا بسبب الظلم الذي مارسته اميركا والدول الغربية فيها
الرئيس رئيسي: الحوار يجب أن يدور حول محور الغاء الحظر الظالم
الرئيس رئيسي: الحوار سيكون من اولوية برنامجنا لكننا لن نخضع للضغوط
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليه توازن الردع السابعة في العمق السعودي بـ 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
حكومة طالبان ومسار سياستها الخارجية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢
فيديو
تشييع الحكيم والسفينة الايرانية للبنان ونضال الارباك الليلي لشباب غزة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧
أهم الأخبار
العلاقات السورية اللبنانية... ومرجعية النجف الأشرف والدور الديني والسياسي
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣
انقلاب الصورة
لبنان، تميز الصديق الحقيقي في الأزمات
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 04 سبتمبر 2021
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١
مع الحدث
الملف السوري وتطوراته المفتوحة
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
طالبان تتعهد بتشكيل حكومة جامعة، هل تتمكن من ذلك؟
فنزويلا.. التوصل إلى اتفاقات جزئية مع المعارضة
حكومة طالبان المستقبلية وتحدي العلاقات الخارجية
"سفينتنا هزمت قيصر" تواصل الابحار في مواقع التواصل بلبنان
حكومة طالبان ومسار سياستها الخارجية
شاهد: الفيديو الذي فضح الرياض زعمها اعتراضها هجمات صاروخية يمنية
مقالات و تحليلات
دراسات: بن سلمان خطر على حاضر السعودية ومستقبلها!
يحيى السنوار..كابوس للإسرائيليين حُكومة ومستوطنين
الأميركيون وقواعد اللعبة الجديدة في لبنان
ما رأيكم .. كيف تمکنت المقاومة من كسر الحصار الاميركي على لبنان؟
ماذا يعني إخلاء 3 قواعد من قواعد أمريکا الثلاثة عشرة في سوريا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.