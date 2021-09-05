ضبط 1147 جهاز تعدين عملات رقمية في ايران

العالم - ايران

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاحد، بأن تم كشف 94 مركزا غير قانوني وضبط 1147 جهازا للتعدين العملات باستهلاك كهرباء يعادل 2406 كيلوواط.

وأشارت أن 34 بالمئة من الاجهزة المضبوطة تم كشفها في القطاع الصناعي و31 بالمئة بالمنازل و19 بالمئة في قطاعات استهلاكية اخرى و7 بالمئة عبر الاتصال بشكبة الكهرباء بشكل غير شرعي و6 بالمئة بالقطاع الزارعي و3 بالمئة في القطاع العام.

وهذا ترصد الوزارة مكافأة مالية تصل الى 200 مليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال) لكل من يبلغ عن وجود هذه المراكز غير القانونية.

يذكر أن وزارة الطاقة الايرانية تكافح التعدين العملات الرقمية لزيادة حجم استهلاك الكهرباء وخطورة هذه المراكز من حيث الأمن والسلامة.