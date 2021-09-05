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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: عملياتنا العسكرية مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب ومن شأنها أن تتسع وتكبر وتتصاعد

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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