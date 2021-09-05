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السيسي يخاطب مواطنيه بخصوص كورونا

السيسي يخاطب مواطنيه بخصوص كورونا
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، من الشعب المصري بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والحرص على تناول التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة.

العالم - مصر

وأضاف السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري: "خلوا بالكم ومن فضلكم تجاوبوا معانا في الحصول على التطعيم".

وتابع السيسي أن بلاده حريصة على تطعيم العاملين سواء في المدارس او الجامعات أو الطلبة، مع التأكيد على حرص مصر بأن يبدأ العام الدراسي الجديد ويكون فيه كل العاملين من أعضاء هيئة التدريس سواء في المدارس أو الجامعات، مستدركا "لو في فرصة ننزل للثانوي هننزل".

وأكد أن مصر تسعى لتحقيق معدلات تطعيم كبيرة خلال فترة زمينة قليلة للحصول على المناعة الجماعية، متابعا: "بالمناسبة أنا كمسؤول عن الناس في مصر مليش غير ربنا وكفى به إنه يساعدنا ويحمينا وزي ما قولت قبل كده إحنا جزء من مخلوقاته ويكفينا شرها ومصر وكل العالم وأذاها وتأثيرها وبقول "يارب اللهم انت ربي عليك توكلت وانت رب العرش العظيم".

وسجلت مصر ارتفاعا مستمرا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن تسجيلها 331 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

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