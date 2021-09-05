الاعلام العبري: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد على جبهة غزة

العالم - الاحتلال

وليس من المستبعد أن يطلق الكيان الاسرائيلي هذه البالونات الاعلامية والحرب النفسية من أجل اثارة الفزع والخوف وسط الفلسطينيين ومنعهم من الاستمرار في المقاومة.

وكإجراء استباقي، فرض الجيش إجراءات تمنع خروج الجنود والضباط لعطلة، فيما أوضح مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه "يتم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد"، دون الإفصاح عن الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع التصعيد.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة وعند السياج الأمني، مؤكدا بأن القوات على جبهة غزة تتواجد في حالة تأهب قصوى، وتم تعزيزها أيضا بمعدات ووسائل قتالية وآليات للدفاع الجوي، وكذلك تعزيز منظومة القبة الحديدة.

غير أن فصائل المقاومة الفلسطينية طالما أعلنت عن استعدادها للتصدي لأية مغامرة يقدم عليها جيش العدو وانها سترد الصاع صاعين.