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محطات في حياة الفقيد الشيخ عبد الامير قبلان

محطات في حياة الفقيد الشيخ عبد الامير قبلان
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

توفي رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض استدعى دخوله مراراً الى المستشفى في الفترة الماضية حيث ساءت حالته الصحية.

العالم - انفوغرافيك

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انفوغرافيك محطات في حياة الفقيد الشيخ عبد الامير قبلان

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