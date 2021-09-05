عبدالسلام: شعبنا اليمني المحاصر والمعتدى عليه سيواصل الدفاع عن نفسه

العالم- اليمن

وكتب عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه.

وبارك رئيس الوفد الوطني "للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان"، والتي كان أخرها عملية الردع السابعة التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق اليوم الأحد تنفيذها في العمق السعودي.

وشدد رئيس الوفد الوطني على أن "عملياتنا مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد تنفيذ عملية توازن الردع السابعة التي استهدفت منشئات حيوية وقواعد عسكرية في العمق السعودي بأكثر من 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز: في إطار التصدي لجرائم العدوان على بلدنا نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة، موضحا أن العملية استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي.

وبين متحدث القوات المسلحة أن عملية توازن الردع السابعة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في (رأس التنورة) بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صماد٣ وصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار).

وأشار إلى أن العملية قصفت منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتي نوع صماد3.

وأكد العميد سريع أن عملية توازن الردع السابعة حققت العملية أهدافها بنجاح - بفضل الله – محذرا "العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على بلدنا العزيز وشعبنا الصامد المجاهد".

وشدد على "حقنا المشروع في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعاً عن بلدنا العزيز وشعبنا العظيم حتى وقف العدوان ورفع الحصار"، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية ماضية - بعون الله - في معركتها الجهادية حتى تحرير كافة أراضي الجمهورية وتحقيق الحرية والاستقلال.