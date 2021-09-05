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الشرطة الألمانية:

"مهاجر أفغاني يصيب شخصين بسكين في برلين"!

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا جراء عملية طعن نفذها مهاجر أفغاني في العاصمة برلين.

العالم - اوروبا

وأكدت شرطة برلين في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الحادث وقع أمس السبت، إذ طعن المهاجر (29 عاما) عدة مرات امرأة في سن 58 عاما عندما كانت تقوم بأعمال بستنة في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحا خطيرة في العنق، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ثم أصاب المهاجم بجرح خطير في العنق رجلا في سن 66 عاما هرع لمساعدة المرأة.

وأكدت الشرطة أن منفذ العملية أوقف في موقع الحادث، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.

في الوقت نفسه، أشارت الشرطة إلى أن تحقيقا واسع النطاق أطلق بهدف التأكد من احتمال وجود دعاوى متطرفة وراء الهجوم.

ومن المقرر أن يمثل الجاني أمام قاضي تحقيق اليوم لإصدار حكم بشأن تمديد فترة اعتقاله.

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