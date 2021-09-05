مصرع 11 طفلاً وإصابة 38 آخرين بحادث مروع على طريق السويس-القاهرة

العالم- مصر

وهرعت سيارات الإسعاف من مدينة السويس لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغاً من سائقي السيارات على طريق السويس القاهرة، يفيد بانقلاب أتوبيس على مسافة 1 كيلو من كمين الكيلو 109 على طريق "القاهرة - السويس" اتجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس كل سيارات الإسعاف على طريق "السويس - القاهرة" لموقع الحادث، مع دفع عدداً من السيارات على طريق "السويس - السخنة" لدعم جهود الإسعاف في نقل المصابين في أقرب وقت لإنقاذهم.

ووقع الحادث بمنطقة مظلمة على الطريق، وأفادت المعلومات الأولية أن الأتوبيس كان يقل أطفالاً تابعين لإحدى الأكاديميات الرياضية.