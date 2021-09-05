رئيس البرلمان الأردني يزور أربيل لتعزيز العلاقات الثنائية

العالم-العراق

وقال العودات في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته في برلمان كردستان العراق ريواز فائق ان هذه الزيارة تأتي لوضع آليات وصياغة مفاهيم للمصالح المشتركة بين البلدين ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإزالة أية عقبات تواجهنا.

وأضاف ان العلاقات بين كردستان العراق والاردن عميقة، وجيدة جدا ونحن نحترم مكانة كردستان وننظر بأهمية إلى الدور الفاعل و المهم والريادي الذي يؤديه في المنطقة.

ووصل العودات صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق قادما من مدينة بغداد.

وكان رئيس البرلمان الأردني قد وصل مساء الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.