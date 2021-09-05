الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: الشيخ قبلان تميز بتواضعه وقربه من الناس

العالم_لبنان

وجاء في النعي:لقد كان الراحل الكبير عنوانا كبيرا في الحياة السياسية اللبنانية ، حيث ادى دورا هاما في تأكيد العيش المشترك وفي مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه، كما كان من اولوياته وحدة وحدة الموقف الاسلامي في مواجهة التحديات ، ولقد تميز بتواضعه وقربه من الناس ، حتى صح ان يقال انه مرآة المعاناة الشعبية.

نسأل الله له الرحمة الواسعة ، ونحمد الله انه قد خلف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من سيستمر في المسيرة ، مؤكدا على الثوابت التي انطلق منها الامام موسى الصدر ، والتي كانت موضع اجماع من اللبنانيين.

عظم الله اجورنا جميعا برحيله، ورفع الله قدره وجمعنا واياه في مستقر رحمته.

العالم_لبنان